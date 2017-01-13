Челябинская область

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Южноуральский водитель попытался скрыться, сбив несовершеннолетнюю на пешеходном переходе. Фото: ГИБДД Миасса

12:01, 13.01.17Происшествия

Сбив юного пешехода, миасский водитель попытался скрыться с места ДТП
В ДТП, произошедшем вчера днём в Миассе, пострадал несовершеннолетний пешеход. Миасский водитель на нерегулируемом переходе сбил 15-летнюю девушку и уехал с места происшествия,...

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Мобильное приложение «Мой Миасс» появилось в федеральном проекте «Мой город»

Миасс присоединился к федеральному проекту «Мой город». Мобильное приложение «Мой Миасс» появилось в ноябре 2016 года...

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1 место
занял Миасский городской округ в рейтинге муниципалитетов Челябинской области, представленный агентством «Челябинск сегодня» по итогам 2016 года
В рейтинге муниципалитетов Челябинской области Миасс на первом месте

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Общественная палата Миасского городского округа
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Наталья Я нахожусь в декрете. ЖКХ подал на меня в суд за неуплату . Что мне грозит? Квартира в собственности.

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Выбрав свой город, Вы будете видеть только контент этого города.
Выбрав «все города», Вы сможете следить за жизнью в Миассе, Златоусте и Чебаркуле одновременно!
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