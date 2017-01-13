Челябинская область

Главные новости
12:01, 13.01.17 • Происшествия
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12:01, 13.01.17 • Происшествия
Сбив юного пешехода, миасский водитель попытался скрыться с места ДТП
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10:48, 12.01.17 • Общество
После сдачи дома в эксплуатацию «ФинПромСтрой» продолжает заботиться о комфорте жителей
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10:50, 12.01.17 • Политика
Заместитель губернатора Челябинской области Руслан Гаттаров познакомился с работой миасских предприятий
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12:22, 11.01.17 • Официально
Геннадий Васьков ждёт пожеланий по благоустройству города от его жителей